Fatma Betül Sayan ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma izni talep etti. SPK'nın soruşturma izni vermesinin ardından iki isim şüpheli sıfatıyla dün ifade verdi. Eski Bakan Kaya ve eşinin şüpheli finansal akışlarla bağlantısı araştırılmaya başlanmış, Kaya çiftinin banka hesapları, mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderilmişti. Kaya çifti, fonlardan elde ettikleri kazancı gönüllü olarak iade etmek için başvurmuş, Başsavcılık da TMSF
'nin iade hesabına ödeme yapılmasına izin vermişti.
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Mete Efendioğlu - Editör