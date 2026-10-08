Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fatma Betül Sayan ifade verdi
Giriş Tarihi: 8.10.2026

Fatma Betül Sayan ifade verdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fatma Betül Sayan ifade verdi
  • ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma izni talep etti. SPK'nın soruşturma izni vermesinin ardından iki isim şüpheli sıfatıyla dün ifade verdi. Eski Bakan Kaya ve eşinin şüpheli finansal akışlarla bağlantısı araştırılmaya başlanmış, Kaya çiftinin banka hesapları, mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarının dondurulması talebiyle ilgili kurumlara yazı gönderilmişti. Kaya çifti, fonlardan elde ettikleri kazancı gönüllü olarak iade etmek için başvurmuş, Başsavcılık da TMSF'nin iade hesabına ödeme yapılmasına izin vermişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TMSF
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatma Betül Sayan ifade verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA