Fed Başkanı Powell’dan faiz açıklaması: Daha da artırmaya hazırız

"EK POLİTİKA SIKILAŞTIRMASININ KAPSAMINI BELİRLEMEDE DİKKATLİ İLERLEYECEK KONUMDAYIZ"

Banka'nın para politikası kararlarının gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere ilişkin devam eden değerlendirmelere dayanacağını yineleyen Powell, "Geleceğe baktığımızda, uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlemede dikkatli ilerleyecek bir konumdayız." dedi.

Powell, son göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam" bir hızda büyüdüğünü ve bu yıl şu ana kadar reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdiğini belirterek, tüketici harcamalarına ilişkin son okumaların da özellikle "sağlam" olduğunu kaydetti.

Konut sektöründeki faaliyetlerin bir miktar toparlandığını ancak büyük ölçüde yüksek mortgage (konut kredisi) oranlarının yansıması olarak bir yıl önceki seviyelerin oldukça altında kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, yüksek faiz oranlarının aynı zamanda sabit yatırımlar üzerinde de baskı yarattığını söyledi.

Powell, iş gücü piyasasının sıkı olmayı sürdürdüğünü ancak arz ve talep koşullarının daha iyi bir dengeye gelmeye devam ettiğini ifade etti.