Fed Başkanı Warsh’tan faiz mesajı: Yeni karar için sinyal vermedi

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Kevin Warsh, bu ay yapılacak toplantıda faiz artırımı kararı alınıp alınmayacağı konusunda net bir mesaj vermekten kaçındı. Küresel ölçekte merkez bankalarının eş zamanlı para politikası sıkılaştırmasına yöneldiğine dikkat çeken Warsh, hiçbir ülkenin bu süreçten tamamen bağımsız hareket edemeyeceğini belirtti.

Warsh, yılın geri kalanında gerçekleştirilecek Fed toplantılarında alınabilecek kararlara ilişkin önceden açıklama yapmayı doğru bulmadığını ifade etti. Para politikasının geleceğine dair yönlendirme vermek yerine ekonomik verilerin değerlendirilmesi gerektiğini savunan Fed Başkanı, kararların toplantı öncesinde öngörülmesine yönelik yaklaşımını sürdürdü.

"Toplantılar hakkında önceden hüküm vermem" diyen Warsh, yılın ilerleyen dönemlerinde atılabilecek adımları şimdiden açıklama taraftarı olmadığını vurguladı.

Bu tutumun, ay sonunda gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesinde faiz kararına ilişkin ipucu bekleyen piyasa aktörlerini tatmin etmeyebileceğini kabul eden Warsh, merkez bankasında yeni bir dönemin başladığını belirterek geleceğe dönük yönlendirme uygulamasından uzaklaşacaklarının mesajını verdi.

WARSH'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN PİYASALARDA SINIRLI HAREKETLİLİK

Kevin Warsh, cuma günü Bangkok'ta düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile gerçekleştirdiği söyleşide değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmanın ardından Asya borsalarında ve ABD Hazine tahvili getirilerinde belirgin bir değişim yaşanmadı. Warsh'ın faiz politikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi, piyasalarda yeni kararın ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceği beklentisini gündemde tuttu.

WARSH'TAN YAPAY ZEKANIN EKONOMİK ETKİLERİNE İLİŞKİN İYİMSER MESAJ

Fed Başkanı Warsh, yapay zekânın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerinde ise daha net bir iyimserlik ortaya koydu. Yapay zekâyı, kendi yaşamı boyunca ABD ve dünya ekonomisinde görülen muhtemelen en önemli dönüşüm olarak tanımladı.

Bu teknolojiyi etkin biçimde kullanan ekonomilerin daha yüksek üretkenliğe ulaşabileceğini ve zamanla daha zengin hale gelebileceğini belirten Warsh, dönüşümün beraberinde önemli zorluklar da getirebileceğine dikkat çekti. Özellikle kısa vadede istihdam üzerindeki etkilerin henüz netleşmediğini ifade etti.

Warsh, yapay zekânın sunduğu fırsatlara olumlu yaklaşılması gerektiğini ancak bu iyimserliğin ciddi bir sorumluluk bilinciyle desteklenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Önümüzdeki on yıl içinde geriye dönüp bakıldığında yapay zekânın son derece önemli bir ekonomik dönüşüm olarak değerlendirileceğini belirten Warsh, teknolojinin uzun vadeli etkilerine ilişkin beklentisini dile getirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör