Fed faiz artışına mı gidecek? Waller İstanbul’da sinyali verdi

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Waller, tahvil faizlerindeki yükselişin tek bir nedene bağlanamayacağını belirtti.

Güçlü büyüme ve verimlilik beklentilerinin reel faizleri yükseltebileceğini ifade eden Waller, enflasyon beklentileri ile Fed'in gelecek toplantılarda faiz artıracağı beklentisinin de uzun vadeli faizleri etkileyebileceğini söyledi.

Yapay zeka şirketlerinin büyük yatırımlarını finanse etmek için gelecek yıllarda trilyonlarca dolar borçlanabileceğini dile getiren Waller, bunun ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini de artırabileceğini belirtti.

ABD EKONOMİSİNİN DAYANIKLILIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Waller, yüksek enerji ve gıda fiyatlarına rağmen tüketicilerin harcamaya devam etmesinin nedenlerine ilişkin soruyu yanıtlarken, ABD ekonomisinin son yıllarda yaşanan şoklar karşısında dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, Silicon Valley Bank kaynaklı bankacılık stresi, gümrük tarifeleri ve petrol şoklarını hatırlatan Waller, ABD ekonomisinin tüm bu gelişmelere rağmen yoluna devam ettiğini kaydetti.

YAPAY ZEKA VERİMLİLİĞİ ARTIRABİLİR

Waller, yapay zekayı gelecek yıllarda verimliliği artıracak devrim niteliğinde bir teknoloji olarak gördüğünü söyledi.

Yapay zeka teknolojisinin işlerin yapılma biçimini, hızını ve üretim miktarını değiştireceğini belirten Waller, verimlilik artışına ilişkin örnekler görülmesine rağmen bu etkinin toplam ekonomik verilere henüz belirgin şekilde yansımadığını ifade etti.

Her teknolojik dönüşümde bazı işlerin ortadan kalkacağını ve yeni işlerin oluşacağını dile getiren Waller, yapay zekaya ilişkin temel endişenin dönüşümün hızı olduğunu vurguladı.

Geçmişte teknolojik dönüşümlerin daha yavaş gerçekleşmesi sayesinde yeni işlerin ortaya çıkmasının gözlemlenebildiğini belirten Waller, bugün ise kaybolabilecek işlerin daha belirgin olmasına karşın oluşacak yeni işleri görmenin zor olduğunu kaydetti.

Yapay zeka pazarının tek bir şirketin kazandığı, diğer şirketlerin yatırımlarının boşa gittiği bir yapı yerine birçok şirketin pay alabildiği büyük bir pazara dönüşmesini daha olası gördüğünü belirten Waller, bu nedenle ekonomide büyük bir gerileme beklemediğini söyledi.

Özel kredi piyasasının hızlı büyümesi nedeniyle dikkati çektiğini ifade eden Waller, doğru yönetilen ve yapılandırılan fonlarda yatırımcıların paralarını uzun süre bağlı tuttuğunu, bu fonların bankalar gibi talep üzerine parayı geri ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını dile getirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör