FED faiz indirimine ne zaman gidecek? Gelecek hafta takip edilecek önemli veriler

Küresel piyasalar gelecek hafta son günlerin en kritik verisi olan Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanacak. Trump etkisi ile piyasalarda belirsizlik ortamı artarken Asya ve Avrupa'dan gelecek kararlar takip ediliyor.

BELİRSİZLİK ORTAMI

Trump'ın gümrük tarifelerini uygulamaya sokması, Kanada ve Çin'den tarifelere misilleme gelmesi küresel ticaret ortamında ve piyasalarda belirsizliği körükledi. Artan gerilim ortamı Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasını neden oldu. Bu kapsamda Almanya'nın savunma harcamalarını artırmaya yönelik büyük bir mali destek paketini önümüzdeki hafta oylaması bekleniyor.

Diğer yandan Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkesin sağlanması piyasalarda yeniden olumlu rüzgarların esmesini destekleyebilir.

FED FAİZ İNDİRİMİNE NE ZAMAN GİDECEK?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,1 artış kaydetti. Piyasa beklentileri aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi. Beklentilerin altında gelen enflasyonla beraber FED'in bu toplantıda faizleri sabit bırakması bekleniyor. Uzmanlar haziran ayında bir faiz indiriminin gelebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DİĞER MERKEZ BANKALARI NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

FED'in yanı sıra gelecek hafta İngiltere, İsveç ve İsviçre merkez bankaları da faiz kararlarını açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası için beklenti faizleri sabit tutması yönünde. İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) da ,İngiltere ile benzer şekilde faizleri sabit tutması bekleniyor. İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) ise faizleri yüzde 0,25 seviyesine indirmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan yurt içinde şubat ayı bütçe dengesi ve para banka istatistikleri takip edilecek.