FED faiz kararı açıklanıyor? Faiz indirimi gelecek mi? İşte beklentiler...

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı salı günü başladı ve çarşamba günü yapılacak politika açıklamasıyla sona erecek. Türkiye piyasalarında da yakından takip edilecek toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının fiyatlanmaları şekillendirmesi bekleniyor.

POWELL'İN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLACAK

FED toplantısında enflasyona yönelik beklentilerle beraber para politikasında herhangi bir değişim yapılıp yapılmayacağı konuşulacak. Toplantı sonrası Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamaların gelecek günler için piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor.

FED FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRECEK Mİ?

FED'in mevcut faizleri %4,25-%4,5 aralığında tutması bekleniyor. CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar Fed'in ekonomiyi canlandırmak için faiz oranını düşürme ihtimalini sadece %1 olarak görüyor.

Fed yetkilileri , Başkan Donald Trump'ın önerdiği bazı ekonomik politikaların belirsizliği körüklemesi , iş dünyası liderleri ve tüketiciler arasında güveni zedelemesi, hisse senetlerinin düşmesi ve olası bir ekonomik gerileme korkusu içinde olduklarını altını çizdiler. Ayrıca, Fed'in bekle ve gör politikasına devam etmesi bekleniyor.