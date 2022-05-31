FED faiz kararı için geri sayıma başladı. Haziran ayında gerçekleşecek olan toplantıya sayılı günler kala faizlerde arttırım sinyalleri peş peşe geliyor. Kripto paradan petrol piyasasına kadar birçok piyasada konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu noktada ise "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi belli mi ve faiz arttırımı olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. geçtiğimiz ay ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed faizi 50 baz puan artırmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...