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Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:03 Son Güncelleme: 14.12.2022 14:06

FED FAiZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Aralık ayı Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta: İşte faiz beklentisi

Fed faiz kararı son dakika haberleri...Aralık 2022 Fed toplantısı bugün sona eriyor. 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak' sorusuyla beraber Fed faiz beklentisi belli oldu. Banka geçtiğimiz ay 4. kez 75 baz faiz artırımı yaparken para politikasında yeni dönem için sinyali verdi. İşte Fed faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler ile altın, döviz ve borsalardaki son durum...

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FED FAiZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Aralık ayı Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta: İşte faiz beklentisi

Son dakika haberi...Aralık ayı Fed faiz kararı için piyasalar ABD'ye odaklandı. Fed'in para politikasında belirleyici olan enflasyon verisi açıklanırken, bu durum faiz kararı ve gelecek dönemin para politikasına ilişkin güçlü ipucu verdi. Fed faiz kararı ve açıklaması ne olacak? Ekonomistler Fed faiz kararı ile beraber Jerome Powell'ın açıklamalarına işaret etti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 yılının son Fed toplantısı dün başladı. Bu kritik toplantı Fed takviminde 13-14 Aralık FOMC faiz toplantısı olarak kayıtlara geçti. Aralık 2022 Fed faiz kararı TSI ile bugün saat 22:00'da açıklanacak. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome paraya yön verecek mesajlarını paylaşacak.

FED KARARI NE OLACAK? İŞTE FAİZ BEKLENTİSİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kasım ayı faiz kararı sonrası Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:

"Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var."

50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI FİYATLANDI

ABD Kasım 2022 enflasyon rakamlarınında beklentilerin altında gelmesi sonrası Fed'in artık 'Resesyon' endişelerini daha fazla dikkate alarak faiz patikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Aralık ayı Fed faiz kararı için 50 baz puan artış fiyatlandı.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

ABD Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 yılık bazda ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık olarak yüzde 0,3 yıllık olarak ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

ENFLASYON VERİSİ FED FAİZ KARARI İÇİN ETKİLİ OLACAK

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatma ve sonlardırma politikası için elini güçlendiren yegane unsur olarak dikkat çekti.

PİYASALARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisi güçlenince küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Dolar endeksi 20 yılın zirve seviyeleri olan 114 seviyelerinden 103 düzeyine kadar çekilirken, 1615 dolar seviyesiyle dip yapan ons altın yeniden 1.800 dolar psikolojik bandının üzerine tırmandı. Küresel piyasalarda alıcılı seyir hakim oldu.

ENFLASYON VERİSİNE İLK TEPKİYİ ALTIN FİYATLARI VERDİ

ABD'de açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası, ons altın 1.800 dolar psikolojik bandını hızla yukarı kırarak 1.812 dolar seviyesini görerek 4 ayın zirvesine yükseldi. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı 1.088 TL düzeyi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

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DOLAR/TL'DE İSTİKRAR SÜRÜYOR

Kur Korumalı TL Mevduat ürününün devreye alınmasıyla beraber dolar başta olmak üzere döviz kurlarında oynaklık azaldı. Bir denge sürecine giren Dolar/TL özellikle son 2 aydır 18,50-18,65 TL arasında dar bant hareketini sürdürüyor.

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ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında belirleyici olması nedeniyle ABD enflasyon verisi altın, borsa ve döviz yatırımcıları başta olmak üzere ekonomistlerin radarında yer alıyordu.

FED SON 4 TOPLANTIDA TOPLAM 300 BAZ PUAN FAİZ ARTIRDI

Fed geçtiğimiz ay 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirirek üst üste dördüncü kez bu denli sert bir adım atmış oldu. Fed'in bu adımları 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekiyor.

Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlanırken, faiz karar metninde ilk kez ekonomik aktivite konusunda bir mesaj verildi.

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FED FAiZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Aralık ayı Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta: İşte faiz beklentisi
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