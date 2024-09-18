Fed ilk adımı attı: ABD yumuşak inişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), 2020'den bu yana bir ilke imza atarak 50 baz puanlık faiz indirimine gitti. Fed, en son Mart 2020'de faiz indirmiş, arından başlayan süreçle faizleri son 23 yılın en yüksek seviyesine kadar çıkarmıştı. Yetkililer yılın geri kalanı için de 50 baz puanlık gevşeme öngörüsünü paylaştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı 50 baz puan indirerek yüzde 4.75- 5.00 seviyesine çekti. Karar metniyle birlikte piyasanın yakından izlediği noktasal grafiğe yansıyan Fed yetkililerinin, patikaya ilişkin öngörüleri de belli oldu. Buna göre Fed yetkilileri, 2024'te kalan iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim öngördü. Fed'in diğer iki toplantısı 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde olacak. Ancak kasım ayında ABD Başkanlık seçimleri olduğu için kasımdaki toplantıda indirime gidilmeyeceğini düşünenler de vardı. FOMC yaptığı politika açıklamasında, "bir miktar yüksek" kalmasına rağmen enflasyon konusunda "daha fazla güven" kazandığını söyledi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği bir ortamda yetkililer, sağlıklı bir işgücü piyasasını sürdürürken fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma risklerinin "kabaca dengede" olduğunu kaydetti.Fed Başkanı Jerome Powell faiz indiriminin ardından "Son toplantıdan bu yana çok fazla veri geldi ve 50 baz puan indirimin doğru olduğuna karar verdik. İndirim için sabırlı davrandık, meyvelerini topluyoruz" açıklaması yaptı. Powell enflasyon konusunda önemli yol kat ettiklerini belirterek "Ancak enflasyon hala yüzde 2'lik hedefimizin üzerinde kalmaya devam ediyor. Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir şekilde genişlediğini gösteriyor" dedi. İstihdam piyasasında soğuma olduğunu belirten Powell "İşgücü piyasası şu an enflasyonist baskı oluşturmuyor" diye konuştu.Piyasalarda riskli varlıklar Fed'in indirimiyle yükseliş kaydetti. Dolar güç kaybederken, spot piyasada altın yeni rekora uzandı. Risk iştahı açısından bir başka gösterge ise kripto varlıklardaki yukarı yönlü hareket oldu.S&P 500 karar açıklandıktan sonra yüzde 0.5, Nasdaq yüzde 1 arttı. Bloomberg Dolar Endeksi, yüzde 0.5'e varan düşüş gösterdi. Dolar güç kaybederken, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de yukarı yönlü hareketler izlendi. Spot piyasada altının onsu 2 bin 600 doları test etti. Bitcoin 61 bin doların üzerini gördü.Uzmanlar, kararın, ABD'de resesyon kaygılarının ciddi olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu doların tahmin edilenden daha fazla değer kaybetmesi, ons altının 2700 dolarlara doğru yeniden ivmelenmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde eğer resesyon ön plana çıkarsa bu borsa için olumlu olmaz. Piyasada faiz indirimi ile canlılık olacak şeklinde olumlu yorumlanma olursa borsa buna pozitif tepki verebilir" dedi. Kararla Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere para akışının hızlanması bekleniyor. Uzmanlar CDS'lerdeki düşüş ve not artırımları ile Türkiye'nin ayrıştığını ve ilk etapta tahvil ardından da borsaya hızlı bir giriş bekliyor. 2016 ve 2020 yıllarında gelişmiş ülkelerde faiz indirimi olan dönemlerde gelişmekte olan ülkelere ciddi bir para akışı olmuştu.FED, son olarak Kovid- 19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de iki kez acil faiz indirimi kararı almıştı. Banka, enflasyonla mücadele için Mart 2022'den sonra üst üste faiz artışları yaparak faizleri 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.