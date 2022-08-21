Fedakârlık sırası bankalarda

Politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 13'le 2 yılın en düşük seviyesine çeken Merkez Bankası'nın, son dönemde reel sektörü büyük bir darboğaza sürükleyen yüksek ticari kredi faizlerini indirmek için aldığı karar sonrası, gözler bankacılık sektörüne çevrildi. Reel sektör, Merkez Bankası'nın kararının bir an önce bankalar tarafından uygulamaya alınarak kredi faizlerinin çekilmesini talep ediyor.TCMB verilerine göre bankaların ortalama mevduat faizi 17.32 seviyesinde bulunurken, ortalama ticari kredi faizi ise yüzde 27.64 oldu. Ticari kredide, özellikle rotatiflerde faiz yüzde 40'a ulaşmış durumda. Merkez Bankası'nın yüzde 13'le fonladığı bankalar, kredi faizlerini aşağı çekmemekte direnirken, altı aylık finansal tablolar rekor kâra ulaşan sektörün elini taşın altına koyma zamanının geldiğini gösteriyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün 2021'in ilk altı ayında 33 milyar 792 milyon lira olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 400 artarak 169 milyar 145 milyon liraya çıktı. Bankalar yılın ilk yarısında günde ortalama 930 milyon lira net kâr elde etti.Bankaların faiz geliri, yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 99.1 oranında 270.4 milyar liradan 538.4 milyar liraya çıktı. Yılın ilk altı ayında günlük ortalama faiz geliri 2 milyar 958 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankaların aynı dönemde kredilerden aldığı faiz yüzde 68.8 artarak 330.3 milyara çıktı. Sektörün faiz giderinin yüzde 43.4 artarak 253.5 milyara çıktığı yılın ilk yarısında, mevduata ödenen faiz ise yüzde 51.3 artarak 166.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Net faiz geliri de yüzde 204 artarak 284.9 milyar lira oldu.İş dünyası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ticari kredi faizlerini TCMB'nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirleri memnuniyetle karşılarken, bankalardan gerekli adımları atmasını talep etti. Tebliğe göre, bankalar kredi faizinde, son olarak yüzde 16.32 olan yıllık bileşik referans oranının 1.4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tesisi yapmak zorunda olacak. Eğer kredi faizi referans katsayısı 1.8 katı ve üzerine çıkarsa, tesis oranı yüzde 90 olacak. Yapılan hesaplamaya göre ilgili faiz oranları sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 düzeylerini gösteriyor.Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Merkez Bankamızın aldığı kararlar ve yayınladığı önlemler, reel sektörün sesinin duyulduğunun göstergesidir ve üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır" dedi. Yüzde 45'leri aşan faizlerin ve krediye erişememenin, reel sektörün hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkati çeken Baran, "Alınan bu önlemlerle ticari faizler yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın devamı için reel sektörün önü açıldı" diye konuştu.ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankası'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Pazartesi itibarıyla özel bankalarımızın KOBİ'lerimize fahiş oranlarla kullandırdıkları tüm kredi oranlarında yüzde 22 güncellemesi yapılmasını bekliyoruz" dedi. Koca, atılan bu olumlu adımlarla yalnızca belli bir zümrenin değil toplumun tüm kesiminin kazanacağına dikkat çekerek, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na şükranlarını sunduklarını söyledi.