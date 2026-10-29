FED’de kritik takvim değişikliği! Faiz kararı sonrası dikkat çeken adım: 2027’de bazı toplantılarda faiz kararı alınmayacak

2027'DE FAİZ KARARI ALINACAK TOPLANTI SAYISI YEDİYE DÜŞECEK

Fed'in mevcut uygulamasına göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yıl içinde sekiz olağan toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda ekonomik veriler, enflasyon, istihdam ve büyüme görünümü ele alınırken politika faizine ilişkin kararlar da açıklanıyor.

Yeni düzenlemeyle toplantı sayısı sekiz olarak kalacak ancak toplantılardan biri farklı bir amaca hizmet edecek. 2027'de bir araya gelecek Fed yetkilileri, bu oturumda kısa vadeli faiz kararları yerine para politikasının uzun vadeli çerçevesini değerlendirecek. Böylece olağan faiz kararlarının alınacağı toplantı sayısı yediye inecek.

Warsh'ın açıkladığı değişikliğin temelinde, politika yapıcılara uzun vadeli stratejileri daha kapsamlı biçimde ele alabilecekleri zaman ve alan sağlama hedefi bulunuyor.

2028'DE FAİZ OYLAMASI YAPILAN TOPLANTI SAYISI ALTIYA İNEBİLİR

Fed'in planı yalnızca 2027 yılıyla sınırlı değil. Warsh'ın değerlendirmesine göre 2028'de iki toplantının uzun vadeli para politikası stratejisine ayrılması öngörülüyor. Bu senaryoda, yıl boyunca yapılacak sekiz toplantının altısında olağan faiz kararları alınacak.

Ancak strateji görüşmelerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği henüz kesinleşmiş değil. Fed'in 2027 yılı için açıkladığı toplantı takviminde sekiz toplantının tarihleri yer alıyor. Buna karşın hangi toplantının faiz oylaması yapılmadan tamamlanacağı konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Bu belirsizlik, yatırımcıların faiz beklentilerini ve ekonomik veri takvimini değerlendirirken hangi tarihlere ağırlık vereceği açısından önem taşıyor.