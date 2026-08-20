Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyon düşmezse sıkılaşma gelebilir

YILLIK TOPLANTI SAYISININ 6'YA İNDİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Fed Başkanı Kevin Warsh'un yaklaşık iki ayda bir olmak üzere yılda altı kez toplantı yapılması konusunda FOMC'den görüş istediği bildirildi. Warsh'un, bu değişikliğin toplantılar arasında mevcut uygulamaya kıyasla daha fazla bilgi birikmesine olanak sağlayacağını ve stratejik konuların değerlendirilmesi için personele daha fazla zaman vereceğini belirttiği vurgulandı.

Tutanaklarda, toplantı takvimindeki olası değişikliklere ilişkin herhangi bir karar verilmediğinin altı çizilerek, Warsh'un uygulamada yapılacak herhangi bir değişikliğin 2026'nın geri kalanındaki toplantı takvimini etkilemeyeceğini ifade ettiği aktarıldı.