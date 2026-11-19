ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin neredeyse tamamının enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek amacıyla önümüzdeki aylarda yeni faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabileceği görüşünde olduğunu gösterdi.

Çarşamba günü açıklanan kayıtlara göre iki yetkili, enflasyon verilerinin olumsuz seyretmesi durumunda aralık ayında politika faizinin 25 baz puandan daha fazla artırılmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

Tutanaklarda, katılımcıların büyük çoğunluğunun enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin beklentiler doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlamak için önümüzdeki dönemde ilave parasal sıkılaşmanın uygun olacağını düşündüğü ifade edildi.

FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARI İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fed, ekim ayındaki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,75-4 aralığında sabit bırakmıştı. Banka, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını yinelemesine rağmen aralık ayında nasıl bir adım atılacağına ilişkin net bir yönlendirme yapmamıştı.

Tutanaklarda, bazı yetkililerin daha fazla faiz artışının gündemde olduğunun piyasalara açık biçimde aktarılması şartıyla mevcut faiz seviyesinin korunmasını da destekleyebilecekleri belirtildi.

Bazı FOMC üyeleri ise ekim ayında faizlerin sabit tutulması kararının oldukça az farkla alındığını ve faiz artırımı seçeneğinin de güçlü biçimde değerlendirildiğini kaydetti.

EKİM TOPLANTISINDA İKİ ÜYE FAİZ ARTIŞINI DESTEKLEDİ

FOMC, ekim toplantısında 10'a karşı 2 oyla politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında tutma kararı almıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanmıştı. Fed, eylül ayında ise üç yıllık aranın ardından ilk kez 25 baz puanlık faiz artışına gitmişti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, ekim ayındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, yetkililerin ekonomik koşullar gerektirdiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

FED YETKİLİLERİ FAİZ ARTIŞININ BÜYÜKLÜĞÜNDE AYRIŞIYOR

Ekim toplantısından sonra Fed üyeleri arasında yeni faiz artırımlarının gerekliliğine ilişkin görüşler büyük ölçüde örtüşse de artışların büyüklüğü ve zamanlaması konusunda farklı değerlendirmeler öne çıktı.

Faiz vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlamalar, yatırımcıların aralık ve ocak aylarında 25'er baz puanlık artışlar, nisan ayına kadar da ilave bir artış beklediğine işaret ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çarşamba günü yaptığı açıklamada aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini bildirdi.

New York Fed Başkanı John Williams ise bir gün önce yaptığı değerlendirmede, olağan dışı büyüklükte bir faiz artışına gidilmesi gerektiği görüşüne karşı çıktı.

Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımların, enflasyon ve istihdam verilerinin seyrine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör