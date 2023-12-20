Fedex hisseleri Wall Street açılışı öncesinde %12’nin üzerinde değer kaybetti

FedEx Corporation hisseleri, yatırımcıların şirketin dün açıklanan 2024 mali yılı için hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek sonuçlarını sindirmeye devam etmesiyle Çarşamba günkü piyasa öncesi seansta %12'nin üzerinde değer kaybetti.

Şirket, çeyrek gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 daha az olduğunu açıkladı. GAAP dışı seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) %25,4 artışla 3,99 dolara yükseldi ancak 4,19 dolarlık EPS tahminlerini kaçırdı.

Şirketin CEO'su Raj Subramaniam kazançlarla ilgili olarak "Ağımızı hız ve yoğunluk için yapısal olarak yeniden tasarladığımız Express'te yapacak daha çok iş var" dedi.