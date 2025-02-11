Felaketler artarken sigortalılık yüzde 40’larda kaldı

Türkiye, tektonik olarak dünyanın en hassas coğrafyalarından birinin üzerinde. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde bile gündemde iki felaket senaryosu vardı. Bunlardan ilki 'Deprem fırtınasının' merkezinde ve Türkiye'ye neredeyse yüzme mesafesinde olan Santorini'deki potansiyel patlama.

145 MİLYAR DOLAR KAYIP

Bunun dışında yine gündemde Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacıların Türkiye'nin altında büyüyen bir yarık olduğunu keşfetmesi geldi. Araştırmanın yazarı Dr. Koshnaw "Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Yarık, Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor" dedi. Bu felaket senaryolarının göbeğinde olan bir ülke olarak Türkiye'de sigorta sektörüne çok iş düşüyor. Hem denetim mekanizması olması hem de yaraların hızlıca sarılmasındaki görevleri nedeniyle. Küresel Doğal Afetler 2024 yılında sigorta kayıplarını 145 milyar dolara taşıdı. Bu da 2024 yılında afetlerin neden olduğu ekonomik zararın yüzde 60'ının sigortasız olduğunu ortaya koydu. Dünyadaki bu tablonun benzeri ve hatta daha azı Türkiye'de. Ancak Türkiye sigorta sektörünün depremdeki başarısı da geçtiğimiz hafta rakamlarla tescillendi.

40 MİLYAR TL ÖDENDİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kente 39.7 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yaptı. Bu rakamın yaklaşık yüzde 90'lık kısmı 6 ayda ödenirken, 2023'te tazminat ödemelerinin büyük bir kısmının tamamlandığı öğrenildi. Deprem sonrası İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde toplam sigortalılık oranında sadece yüzde 1'lik bir artış gösterdi. Ancak ülke genelinde, depremi takip eden günlerde günlük poliçe üretimi yüzde 55 arttı. DASK'ın kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda, Türkiye genelinde ZDS poliçe sayısı 12 milyona ulaştı. Türkiye genelinde sigortalılık oranı da yüzde 56 seviyelerinde.



TÜRKİYE SİGORTA'DAN 6.5 MİLYARLIK ÖDEME

Sektörün bu alanda en büyük firmalarından biri olan Türkiye Sigorta'nın Genel Müdürü Taha Çakmak da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar operasyonlarını hızlıca sonuçlandırıp tazminat ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye Sigorta olarak deprem bölgesinde 6.5 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Hayat Sigortası branşında ise 378.3 milyon lira ödeme gerçekleştirdik" dedi. Çakmak, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamında 5 bin 468 konuta, 128 milyon lira tutarında teminat sağladıklarını söyledi.