Fenerbahçe’nin hisseleri de çöktü

Geçtiğimiz hafta içerisinde İskoçya'da Rangers'a penaltılarla elenerek Avrupa defterini kapatan, Pazar günü de kendi evinde Samsunspor'u yenemeyerek şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri yerle bir oldu.

PİYASA DEĞERİNDE 1.3 MİLYARLIK KAYIP

Geçen haftayı 51.65 liradan kapatan Fenerbahçe dün açılışta taban oldu ve yüzde 9.97 düşerek 46.5 liraya geriledi. Hissedeki düşüşle birlikte Fenerbahçe'nin piyasa değeri 12 milyar 912 milyon liradan 11 milyar 625 milyon liraya indi. Kayıp 1 milyar 287 milyon lira oldu. Fenerbahçe'nin puan kaybıyla birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelen Galatasaray'ın hisseleri ise açılışta yüzde 8'e yakın değer kazanarak 1.96 liradan 2.12 liraya kadar yükseldi. Son 1 haftada Galatasaray yüzde 8.5, Trabzonspor yüzde 7.2 değer kazanırken, Fenerbahçe yüzde 6.2, Beşiktaş ise yüzde 5 değer kaybetti. Son 1 ayda da Fenerbahçe hisselerinde yüzde 7'lik kayıp gözlenirken, bu dönemde Galatasaray yüzde 5 prim yaptı.

KÂRLILIK VE GELİRDE DE GEÇİLDİ

Futbol kulüplerinin kasım sonu itibarıyla altı aylık mali tablolarına göre Fenerbahçe'nin altı aylık kârı yüzde 79 azalarak 2.8 milyar liradan 591.6 milyon liraya geriledi. Galatasaray'ın kârı ise yüzde 69 azalarak 2.3 milyar liradan 710.3 milyon liraya indi. Galatasaray düşüşe rağmen, kârlılıkta Fenerbahçe'yi geçti. G gelir sıralamasında Galatasaray lider oldu. Fenerbahçe'nin 6 aylık geliri 3.6 milyar TL iken, Galatasaray 4.6 milyar liralık gelire ulaştı.