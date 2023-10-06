FETÖ’den alındı cari fazla rekoru kırdı

FETULLAHÇITerör Örgütü'nün (FETÖ) önemli finans kaynaklarından biri olan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine geçen, yılın başında da müsadere kararıyla devletin mülkiyetine alınan Erciyes Anadolu Holding cari fazla verdi. Sosyal medya hesabından rakamları paylaşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF'ye devredildiği 2016 yılı sonunda holdingin ithalatının toplamının 430 milyon, ihracatının da 395.2 milyon dolar olduğunu belirterek, "O dönemde ihracat ithalatı karşılamıyor. 35 milyon dolar cari açık vardı. 2022 yılsonunda holdingimizin ithalat toplamı 261.5 milyon, ihracatı 528.6 milyon dolar oldu. 2016'da 35 milyon dolar olan cari açık 2022'de 267.2 milyon dolar cari fazlaya döndü. Ağustos 2023'te de holdingin ithalat toplamı 170.6 milyon, ihracatı 371.5 milyon dolar oldu. 2016'da cari açık veren holding 2023'de ithalatının iki katı ihracat yapar hale geldi" dedi.