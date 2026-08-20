Fiber Projesi stratejik bir kalkınma hamlesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) dünyayla bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkânlarla güçlendiriyoruz. Dijital dünyada hâlâ bir toplumu izole edebileceklerini zannedenlere de güzel bir cevap vermiş oluyoruz. Kıbrıs Türk halkı, bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır" dedi.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ MESAJI

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme kapsamında, KKTC Fiber Projesi'ne ilişkin ek protokol de imza altına alındı. Yılmaz, KKTC ile ikili ilişk-i leri kapsamlı biçimde ele aldıklarını, işbirliğini kuvvetlendirme yolunda atılacak adımları ve hayata geçirilecek muhtelif projeleri istişare etme imkanı bulduklarını söyledi. Anavatan ve garantör Türkiye olarak, 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uhdesindeki projeler başta olmak üzere, KKTC'de yürütülen tüm projelere destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "İmzaladığımız 'KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' başta olmak üzere, enerjiden bağlantısallığa, dijitalleşmeden eğitime, ulaşımdan sağlığa, her alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini daha da ileri taşıyacak projelere devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu: "Fiber Projesi, KKTC'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü artıracak ve dünyayla bağlarını kuvvetlendirecek stratejik bir kalkınma hamlesidir. Bu kritik yatırım ile vatandaşlar ve işletmeler için hizmet kalitesi artacak, maliyetler düşecektir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör