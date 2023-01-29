Filoda ticari araçların payı artıyor

Operasyonel araç kiralama sektörü 2022'de 36 milyar 900 milyon TL'lik yatırım yaparak 69 bin 150 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 87 milyar 600 milyon TL'ye, toplam araç sayısı ise 245 bine ulaştı. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) raporuna göre, sektörün araç parkının yüzde 49'u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27.8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12.8 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılı sonunda yüzde 6.7'ye yükseldi.