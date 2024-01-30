Filyos Türkiye’nin doğalgaz üssü oldu

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 23 kuyuda 2.7 milyon metreküpe ulaştığını bildirdi. Bakan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyareti kış aylarında doğal gazın ağırlıklı olarak tüketildiği bir dönemde gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bayraktar, "Karadeniz gazı, 2020 yılındaki keşif sonrasında 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdiğimiz ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sistemine hemen buradan birkaç kilometre ileride bağladığımız lokasyondayız. Filyos, bu anlamda hakikaten Türkiye'nin doğal gaz üssü haline geldi diyebiliriz" dedi.Bayraktar, buradaki çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla üretimimiz 2.7 milyon metreküpe ulaşmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda şu ana kadar 23 kuyu kazdık. Dünyanın en hızlı geliştirilen projelerinden biri oldu. 170 kilometre mesafeden gazı taşıyoruz. Buradan da BOTAŞ'ın sisteminden evlerimize, tüketicilerimize ulaştırıyoruz. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin, evlerimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız."Ulaştırmave Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Bakan Bayraktar'la Filyos Limanı'nın demir ve karayolu bağlantılarını incelediklerini belirterek, "Ülkemizi daha ileriye götürecek, sektöründe lider pozisyona taşıyacak dev bir lojistik merkezi projesi olan Filyos Limanı'nda, 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek, yıllık 25 milyon tonluk kapasite, 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarla büyük tonajlı gemilere hizmet verilebilecek" ifadesini kullandı. Rıhtım ve geri saha inşaatı tamamlanan limanın, 4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, "Filyos Limanı, hem bölgeyi hem de Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez" dedi.