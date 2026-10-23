Finans sektöründe beklentiler ayrıştı: TCMB’nin ekim raporunda dikkat çeken veriler

İŞ DURUMU VE HİZMET TALEBİNDE ZAYIFLAMA

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere yönelik talepteki değerlendirmelerin FHGE'yi aşağı çektiği görüldü.

Rapora göre son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu belirtenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Hizmetlere yönelik talepte artış olduğunu bildirenlerin değerlendirmelerinde de gerileme kaydedildi.

Buna karşılık, gelecek üç ayda hizmetlere olan talebin artacağı yönündeki beklentiler bir miktar güçlendi. Böylece mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerdeki zayıflamaya rağmen ileriye dönük talep beklentilerinde olumlu bir görünüm ortaya çıktı.