Finansal İstikrar Komitesi sonrası Bakanlıktan açıklama: Rezervlerde güçlü artış vurgusu

REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ VURGUSU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır. Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir. Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."