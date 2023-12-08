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Giriş Tarihi: 8.12.2023 22:35 Son Güncelleme: 8.12.2023 22:37

Finansal İstikrar Komitesi sonrası Bakanlıktan açıklama: Rezervlerde güçlü artış vurgusu

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiği aktarılırken uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primindeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulandı.

AA
Finansal İstikrar Komitesi sonrası Bakanlıktan açıklama: Rezervlerde güçlü artış vurgusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komitenin, fiyat istikrarına yönelik atılan adımların etkilerini değerlendirdiği kaydedildi.

Türkiye ve küresel ekonomik görünümün ele alındığı toplantıda, ülkenin bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği, sektörel düzeyde atılması gereken adımların istişare edildiği belirtildi.

"CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ MAKRO FİNANSAL RİSKLERİ AZALTTI"

Büyümede başlayan yeniden dengelenme sürecinin, cari açıktaki düşüşün ve beklentilerdeki iyileşmenin makro finansal riskleri önemli ölçüde azalttığının gözlemlendiği aktarıldı.

REZERVLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ VURGUSU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası rezervlerimizdeki güçlü artışın ve risk primimizdeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiği vurgulanmıştır. Mevduat ve kredi piyasalarına ilişkin genel görünüm değerlendirilmiş olup, önümüzdeki döneme ilişkin politika çerçevesi müzakere edilmiştir. Komite, sürdürülebilir yüksek büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürecektir."

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Finansal İstikrar Komitesi sonrası Bakanlıktan açıklama: Rezervlerde güçlü artış vurgusu
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