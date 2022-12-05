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Giriş Tarihi: 5.12.2022 19:11 Son Güncelleme: 5.12.2022 19:39

Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'nin 7'nci toplantısında, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumun detaylı değerlendirildiğini bildirdi.

AA
Finansal İstikrar Komitesinin 7’nci toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı yapıldı
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