Finansal İstikrar Komitesi’nin yedinci toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uluslararası platformda yaşanan gelişmeler ve küresel kriz sonrasında ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda sistemik riskin izlenmesi ve önlenmesi ile risk yönetimi alanında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısına başkanlık etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durum detaylıca ele alındı.