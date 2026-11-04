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Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:09 Son Güncelleme: 04.11.2026 09:10

Finansal raporlamada yeni dönem! KGK rehberi yayımlandı: İşletmeler için tarih belli oldu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TFRS 18 kapsamında finansal raporlama standartlarında yapılan değişiklikleri yansıtmak amacıyla yeni rehberi yayımladı. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2027 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak.

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Finansal raporlamada yeni dönem! KGK rehberi yayımlandı: İşletmeler için tarih belli oldu
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Türkiye Finansal Raporlama Standartları'ndaki (TFRS) değişiklikler doğrultusunda hazırlanan "Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi" yayımlandı. Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) ilgili mevzuatı kapsamında hazırlanan rehbere ilişkin karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

FİNANSAL TABLOLARDA YEKNESAKLIK SAĞLANACAK

Yeni rehber, finansal tablolarını TFRS kapsamında düzenleyen işletmelerin finansal bilgilerinin daha gerçeğe uygun sunulmasını amaçlıyor.

Düzenlemeyle finansal bilgilerin ihtiyaca uygunluğu, karşılaştırılabilirliği, doğrulanabilirliği ve anlaşılabilirliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca finansal tabloların yeknesaklığının sağlanması ve denetim süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

TFRS 18 KAPSAMINDA HAZIRLANDI

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Türk Ticaret Kanunu ve KGK'nin ilgili mevzuatı doğrultusunda, TFRS 18 Finansal Tablolarda Sunum ve Açıklama standardı kapsamında raporlama standartlarında meydana gelen değişiklikleri yansıtmak amacıyla hazırlandı.

YENİ REHBER 1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Rehber, 1 Ocak 2027 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

Bununla birlikte TFRS 18 standardını erken uygulamayı tercih eden işletmeler de ilgili hesap dönemlerinde bu standardı uygulayabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMÎ GAZETE
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Finansal raporlamada yeni dönem! KGK rehberi yayımlandı: İşletmeler için tarih belli oldu
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