Finansal varlıklar ilk kez 8 trilyon lirayı geçti

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları tarihte ilk kez 8 trilyon liranın üzerine çıkarak, gayrisafi milli hasılayı geçti. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
'nin verilerine göre, 2021'in ocak ayında 5 trilyon 259 milyar lira olan yerlilerin finansal varlıkları, 2022'nin aynı döneminde yüzde 53.8 artarak 8 trilyon 92 milyar liraya yükseldi.
TL MEVDUATTA REKOR ARTIŞ
2022'nin ilk ayında, özellikle kur korumalı TL mevduat
uygulamasının devreye alınmasının etkisiyle, TL mevduatta çok önemli artış yaşandığı dikkat çekti. TL mevduat hacmi ocak sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 33, tutar olarak ise 500 milyar lira artarak 1 trilyon 985 milyar liraya ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümü ocak ayında sağlandı. Aralık sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan TL mevduat, kur korumalı TL mevduat uygulamasının etkisiyle, ocakta 156 milyar lira arttı.
DÖVİZİN PAYI DÜŞTÜ
Bu yılın ilk ayında döviz kurundaki dalgalanmanın da kontrol altına alınmasının etkisiyle, döviz hesaplarının büyüklüğü sınırlı bir artış göstererek 3.1 trilyon lirada kaldı. Döviz hesaplarının finansal varlıklar içerisindeki payı Ocak 2021'de yüzde 33 iken aralık ayında yüzde 40'a yükseldi. Bu yılın ocak ayında ise söz konusu oran yüzde 38'e geriledi.
HİSSE SENEDİ 555.1 MİLYARA ÇIKTI
2021 yılında gerçekleşen rekor halka arzın etkisiyle yatırımcının büyük ilgi gösterdiği Borsa İstanbul
, yerlilerin alımlarıyla ayakta kalırken, hisse portföyünde de büyüme devam etti. Yerli yatırımcının 2021'in ocak ayında 406.5 milyar lira olan hisse portföyü, bu yılın ocak ayında 555.1 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcı payının yüzde 40'ın altına indiği Borsa İstanbul'da yerlilerin payı ise yüzde 60'ı aştı. Borsada 2020 sonunda 1 milyon 194 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2021'in nisan ayında 2 milyon 661 binle tarihi zirveye çıktı. Yatırımcı sayısı geçen ay 2 milyon 340 bin olarak gerçekleşti.
KAMU KAĞITLARINA İLGİ SÜRÜYOR
YERLİ yatırımcıların kamu kağıtlarına olan ilgisi de devam ediyor. Yerlilerin Devlet İç Borçlanma Senetleri
(DİBS
) portföyü 1 trilyon 158 milyar liradan 1.6 trilyon liraya çıkarken, kamu eurobondlarında tutulan varlıklar ise 253 milyar liradan 522 milyar liraya çıktı. Özel sektör eurobondlarındaki varlıklar da iki kat artarak 93 milyar liradan 180 milyar liranın üstüne yükseldi.