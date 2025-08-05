SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu

ALIMLAR 25 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Fındık alımları için başvuru 25 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-devlet üzerinden randevu alınabilecek.