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Giriş Tarihi: 5.08.2025 17:48 Son Güncelleme: 5.08.2025 18:09

SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-26 dönemi fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre; Giresun kalite fındığın kilosu için 200 TL ödenecek. Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 195 TL olarak belirlendi.

SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi 2025/26 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Giresun kalite fındığın kilosu 200 TL olarak belirlendi. Levant kalite fındığın kilogram fiyatı için 195 TL ödenecek.

ALIMLAR 25 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Fındık alımları için başvuru 25 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

18 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-devlet üzerinden randevu alınabilecek.

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SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
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