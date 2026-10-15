Fındık üreticileri dikkat! TMO’dan ilave randevu hakkı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ürünlerin kurutulmasında güçlük yaşandığına işaret edildi.

Ürünlerini kurutmakta güçlük yaşayan ve kurutabildikleri sınırlı miktardaki ürünü kuruma teslim ederek mevcut randevu haklarını tüketen üreticilere yeni bir imkan tanındığı belirtilen açıklamada, "Üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sistemi limitlerine göre TMO'ya teslim edebilecekleri bakiye ürün miktarı için bir ilave randevu alma hakkı tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör