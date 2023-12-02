Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fındık ve kuru kayısıda asgari depolama kapasitesi belirlendi
Giriş Tarihi: 2.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 2.12.2023 10:56

Fındık ve kuru kayısıda asgari depolama kapasitesi belirlendi

Lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi, yatırımın kolaylaştırılması ve lisanslı depo kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla asgari depolama kapasitesi fındıkta 5 bin ton, kuyu kayısıda 1000 ton olarak belirlendi.

AA
Fındık ve kuru kayısıda asgari depolama kapasitesi belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "fındık", "hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar", "kuru kayısı" "süt ürünleri" lisanslı depo tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fındık ve kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi, yatırımın kolaylaştırılması ve lisanslı depo kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla asgari depolama kapasitesi azaltıldı. Fındıkta 10 bin ton olan depolama kapasitesi 5 bin tona, kuyu kayısıda ise 5 bin tonluk kapasite 1000 tona indirildi.

Ayrıca, fındıkta lisanslı depo işletmesinin 5 bin ila 10 bin ton için 1 milyon lira, kuyu kayısı ürününde 1000 ila 5 bin ton için 1 milyon lira asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Öte yandan hububat, baklagiller ve yağlı tohumlara ilişkin düzenleme kapsamında "kanola" ürününün lisanslı depolarda depolanmasına imkan sağlandı.

Süt ürünlerinde beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri ise lisanslı depoculuk kapsamına alındı. Söz konusu ürünlerin depolama koşulları ile azami depolama sürelerine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık ve kuru kayısıda asgari depolama kapasitesi belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA