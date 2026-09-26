Fındıkta hasat sonrası büyük telaş! Yollara serildi... Üretici buraya göçe başladı

Mevsim şartları nedeniyle fındık hasadını geç tamamlayan üreticiler, bu kez de ürünlerini kurutmak için çözüm arıyor. Giresun'un sahil kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması nedeniyle harmandaki fındığını yeterince kurutamayan üreticiler, güneşli havanın daha uzun sürdüğü iç kesimlere yöneldi.