Fındıkta hasat sonrası büyük telaş! Yollara serildi... Üretici buraya göçe başladı

Mevsim şartları nedeniyle fındık hasadını geç tamamlayan üreticiler, bu kez de ürünlerini kurutmak için çözüm arıyor. Giresun'un sahil kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması nedeniyle harmandaki fındığını yeterince kurutamayan üreticiler, güneşli havanın daha uzun sürdüğü iç kesimlere yöneldi.
FINDIKLAR YOL KENARLARINA SERİLDİ
Sahil kesimlerinde yağış nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler, Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine gitmeye başladı.
Fındık üretiminin yapılmadığı Şebinkarahisar'a gelen üreticiler, beraberlerinde getirdikleri ürünleri Şebinkarahisar-Alucra karayolu güzergahındaki yol kenarlarına ve uygun alanlara sererek güneşe bıraktı.
Üreticilerin kurutma mesaisi, bölgede ilginç görüntüler oluştururken, yol kenarlarına serilen fındık harmanları havadan görüntülendi.
SAHİLDE 10 GÜN, İÇ KESİMLERDE 2 GÜNDE KURUYOR
Üreticiler, sahil kesimlerinde yağışlı hava nedeniyle fındığı kurutmanın bir hafta, hatta 10 güne yakın sürdüğünü belirtti.
İç kesimlerde güneşli havanın daha uzun sürdüğünü ifade eden üreticiler, "Burada güneş daha fazla. Sahilde günlerce kurutamadığımız fındığı burada yaklaşık iki günde kurutabiliyoruz" ifadelerini kullandı.