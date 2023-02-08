Fırsatçı ev sahipleri bunu da yaptı! Deprem için büyük risk yaratıyor

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl başlayan savaşın ardından Antalya'ya Rus ve Ukraynalı binlerce kişi göç etti. Oturum izni almak isteyen yabancılar uzun süreli ev kiraladı veya satın aldı. Yükselen konut ve kira fiyatları nedeniyle ev bulmak hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için zorlaştı. Fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi- kiracı arasındaki anlaşmazlıklar da arttı.

Yaşanan olumsuzlukların ardından bazı ev sahipleri ise ilginç yollara yöneldi. Özellikle üniversite öğrencilerinin ve yabancıların yaşadıkları bölgelerdeki metrekare olarak büyük daireler bölünerek, yeni daireler oluşturuluyor. 1 daire bölünerek bazen 2, bazen 3 daire çıkarılıyor. Çoğu ruhsatsız ve kaçak şekilde tadilat yapılarak bölünen daireler, artan kiralara rağmen öğrenci ve yabancıların ilk tercihleri arasında yer almaya başladı.