Fırsatçıların ürünleri satışa kapatıldı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14.5 milyon TL ceza keserken, gözler de bir yandan e-ticaret sektörüne çevrildi. İstanbul'u sarsan deprem sonrasında vatandaşlar özellikle başta çadır olmak üzere fener, şarj aleti, termos gibi ürünlere akın ederken, bazı e-ticaret sitelerinde fahiş fiyat artışlarına gidildiği ortaya çıktı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, depremin hemen ardından özellikle çadır, şarj aleti, deprem çantası, konserve gibi ürünlere talebin bir anda arttığını söyledi. Depremden bu yana iki gündür bu ürünlerin çok aratıldığını ve talebin yükseldiğini kaydeden Çevikoğlu, bununla birlikte istenmeyen fiyat artışlarının da görülebildiğini söyledi.Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağıran Çevikoğlu, sektör olarak kendi önlemlerini de aldıklarının altını çizdi. Çevikoğlu, şunları söyledi: "Bu tür afet anlarında maalesef fırsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Biz de tüketicileri bu fırsatçılara karşı korumak için çeşitli önlemleri şimdiden hayata geçirdik. Örneğin biz PttAVM bünyesinde beş personelden oluşan bir komite kurduk. Acil durum ihtiyaçlarına ilişkin ürünler bu komite tarafından anlık takip ediliyor. Fiyat artışlarında bir anormallik tespit edildiği anda söz konusu ürün satışa hemen kapatılıyor. Böylece çok kısa süre içerisinde aslında mağduriyetin de önüne geçmiş olduk ve fırsatçılara bu anlamda geçit vermedik. Zaten komitemizin kontrollerinin ardından da şu anda platformumuzda fiyatlarla ilgili dalgalanmanın önüne geçilmiş durumda. Dernek olarak da sektörün tümüne yönelik uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. ETİD üyesi firmalarımız da kendi iç denetimlerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Diğer yandan vatandaşlarımız da alışverişleri nereden yaptığına dikkat etmeli."