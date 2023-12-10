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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Fitch: Enflasyon yüzde 38’e düşecek

Fitch: Enflasyon yüzde 38’e düşecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 2.1 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Kuruluşun raporunda, parasal sıkılaştırmanın etkilerinin gelecek dönemde hissedilmesinin beklendiği belirtildi. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.1, gelecek yıl ise yüzde 2.5 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye'de enflasyon oranının bu yılın sonunda yüzde 65 olmasının, gelecek yılın sonunda ise yüzde 38 seviyesine gerilemesinin beklendiği anlatıldı.
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Fitch: Enflasyon yüzde 38’e düşecek
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