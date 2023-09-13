Fitch küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

TÜRKİYE'NİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da aralarında bulunduğu yeni ekonomi yönetiminin atanmasından bu yana para politikasının daha ortodoks bir hal aldığı aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın 2'nci çeyreğindeki beklenenden daha güçlü büyümesinin ardından bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

Tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarındaki güçlü artışın ekonominin çeyreklik bazda yüzde 3,5 büyümesine yardımcı olduğu belirtilen raporda, bunun Fitch'in yüzde 0,6 olan önceki tahmininin çok üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 ve 2025'te ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Perakende satışların gücünü koruması ve yurt içi kredi büyümesindeki artış nedeniyle ekonominin bu yılın 2'nci yarısında ivmesini sürdürmesinin beklendiği belirtilen raporda, ayrıca deprem sonrası yeniden inşa projelerine yönelik hükümet harcamalarının da ekonomiyi desteklemeye devam etmesinin beklendiği aktarıldı.