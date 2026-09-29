Fitch Ratings'den kritik açıklama: "Fon soruşturmaları nedeniyle risk beklemiyoruz"

"DIŞ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ"
Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklı olduğunu belirten Winslow, özellikle rezervlerdeki iyileşmenin önemli olduğunu vurguladı.
"BASKI OLUŞTURMUYOR"
Türkiye ekonomisinin son dönemdeki görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Winslow, yaşanan gelişmelerin ülkenin kredi notu üzerinde şu aşamada baskı oluşturmadığını belirtti.
Winslow, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini beklediklerini açıkladı. Merkez Bankasının sıkı para politikasını sürdüreceğini öngören Winslow, yıl sonuna doğru 150 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceğini ifade etti.
Dolar/TL'de kademeli reel değerlenmenin devam edeceği tahmininde bulunan Winslow, yıl sonu kur beklentilerinin 51 lira, 2027 sonu tahminlerinin ise 60 lira olduğunu bildirdi.
2028'in başlarında olası bir seçimin ekonomi politikaları üzerindeki etkilerine de değinen Winslow, bu süreçte para politikasında destekleyici adımlar atılabileceğini ve kredi koşullarında gevşeme görülebileceğini söyledi.
Fitch'in 2026 yılı Türkiye büyüme tahmininin yüzde 3,8 olduğunu belirten Winslow, 2027'nin ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini, yılın ilerleyen dönemlerinde ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla büyümenin yüzde 4,3'e ulaşabileceğini öngördü.
Fitch Ratings, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu BB- seviyesinde teyit etmiş, not görünümünü ise durağan olarak korumuştu.