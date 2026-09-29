Fitch Ratings'den kritik açıklama: "Fon soruşturmaları nedeniyle risk beklemiyoruz"

"KREDİ NOTUNDA DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUZ"

Mevcut rezerv seviyelerinin olası dış şoklara karşı yeterli olduğunu ifade eden Fitch yetkilisi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin kredi notunda ani bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.