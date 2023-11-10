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Giriş Tarihi: 10.11.2023 17:23

Fitch Ratings'ten çarpıcı petrol açıklaması

Fitch Ratings, petrol fiyatları konusunda çarpıcı bir analiz yayımladı. Petrol fiyatları tahminini 120 dolara yükselten kuruluş, analizinde petrol fiyatlarının beklenenden yüksek gelmesi durumunda daha düşük ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyona sebep olabileceği konusunda uyardı.

AA
Fitch Ratings’ten çarpıcı petrol açıklaması

Fitch Ratings'in, eylülde açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm (GEO) Raporu'nda, petrol fiyatlarının 2024 ve 2025'te sırasıyla ortalama 75 ve 70 dolar olacağını öngörülmüştü.

Bugün yayımlanan analizinde kurum, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi dikkate alarak GEO raporunda 2024-2025 boyunca yüksek petrol fiyatlarının temel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkisini inceledi.

Bu kapsamda, jeopolitik gerilime bağlı olarak yaşanabilecek arz sıkıtları nedeniyle petrol fiyatlarının 2024'te ortalama varil başına 120 dolara yükseleceğini öngören Fitch Ratings bu rakamın 2025'te 100 dolar olacağını tahmin etti.

Beklenenden yüksek petrol fiyatları nedeniyle küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'te yüzde 0,4, 2025'te ise yüzde 0,1 daha düşük olabileceği hesaplanırken yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin kısa süreli olması ve 2025'te tahmin edilenden daha düşük enflasyon oranlarıyla bu artışın kısmen dengelenmesi bekleniyor.

Orta Doğu'daki gerilimle bağlantılı bir petrol fiyat şokunun daha sıkı para politikası ve finansal koşullar, daha düşük iş ve tüketici güveni ve finans piyasalarında düzeltmelere yol açabileceği öngörülüyor.

Hisse fiyatlarında yüzde 10'u bulan bir şokun yaşanması halinde, gelecek yıl küresel GSYH'nin yüzde 0,6 daha düşük, ABD, Japonya, Avro Bölgesi ve Birleşik Krallık'ta yüzde 0,5 ila 0,9 daha düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.58 itibarıyla 81 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Fitch Ratings'ten çarpıcı petrol açıklaması
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