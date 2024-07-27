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Giriş Tarihi: 27.7.2024 04:20

Fitch'den Azerbaycan kararı: Kredi notunu yükselttiler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

AA
Fitch’den Azerbaycan kararı: Kredi notunu yükselttiler

Fitch Ratings, Azerbaycan ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB+"dan "BBB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu not artırımının ülkenin güçlü dış bilançosunu, devam eden cari ve mali fazlalarını, azalan döviz kırılganlığını, düşük kamu borcunu ve gelişen para politikasını yansıttığı aktarıldı.

Ülkede yıllık enflasyonun, bu yılın ilk yarısında merkez bankasının yüzde 4'lük hedefinin altında kaldığı belirtilen açıklamada, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 3,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin ise petrol üretimindeki daha yavaş düşüş ve Karabağ'ın yeniden inşasının olumlu etkileriyle toparlanarak yüzde 3,2 olmasının beklendiği belirtilerek, büyümenin 2025'te yüzde 2,7'ye ve 2026'da yüzde 2,3'e gerileyerek yavaşlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

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Fitch'den Azerbaycan kararı: Kredi notunu yükselttiler
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