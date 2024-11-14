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Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:45

Fitch'ten Türk bankaları için yeni yorum geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankaları için önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcı güveninin arttığını vurguladı.

Fitch’ten Türk bankaları için yeni yorum geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türk bankaları için değerlendirme geldi. Kuruluş, refinansman risklerinin, daha geleneksel bir makroekonomik politika seti nedeniyle azaldığını ifade etti.

REFİNANSMAN RİSKLİ AZALDI

Fitch Ratings, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurguladı. Fitch ayrıca, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttığını ve yatırımcı güveni artırdığını açıkladı.
Raporda "Türk bankaları için refinansman riskleri, daha geleneksel bir makroekonomik politika seti nedeniyle azaldı" ifadeleri kullanıldı.

YETERLİ SERMAYE VAR

Fitch, bankaların kârlılığı ve karşılık tamponlarına kıyasla genel varlık kalitesindeki bozulmanın yönetilebilir düzeyde kalmasını bekliyor. Fitch, 2025'ten itibaren uygulanması halinde enflasyon muhasebesinin potansiyel etkileriyle birlikte, karlılığın 2023'e göre daha zayıf ancak makul seviyede kalmasını öngörüyor.

Raporda "Türk bankaları karşılık tamponları ile değerleme kaybı öncesi karların desteğiyle genellikle yeterli sermayeye sahip. Ancak sermayelendirme makroekonomik risklere ve lira değer kaybına karşı hassas" değerlendirmeleri yer aldı.

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Fitch'ten Türk bankaları için yeni yorum geldi
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