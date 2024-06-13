Fiyat bir haftaya düşecek

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz bir haftadır fiyatıyla gündemde... Adana'da aşırı sıcaklıklardan kaynaklı karpuz yanığı fiyatı bir haftada ikiye katladı. Tarlada kilogramı 5-6 liraya kadar düşen karpuz, yanıkla birlikte 11-12 TL'ye çıktı. Bu fiyat rafta da 20-25 TL'yi buldu.Üreticiler, haziran ayının üçüncü haftasından itibaren İzmir, Manisa'da, temmuz başında ise Diyarbakır'da hasat yapılacağını belirterek, "20 Haziran'dan itibaren fiyatlar düşmeye başlar. Karpuzun kilogram fiyatı tarlada 2.5-3 TL'ye kadar iner. Bu rafa 10 TL olarak yansır" diyor.Fiyat artışının iki nedenden kaynaklandığını anlatan üreticiler, "Şu anda ihracat iyi gidiyor. Ancak tüccar yeşil karpuz arıyor. Yeşil karpuzun fiyatı 11-12 liraya çıktı. Karpuzun kabuğu kalın olduğu için güneş yanığı olsa da tamamen çürümedi. O nedenle az yanık olan karpuz da 5-6 liradan satıldı. Yeşil karpuz ihracata gidiyor, bu da fiyatı artırıyor" açıklaması yapıyor. Adana bölgesinde 700 bin ton karpuz hasadı yapıldığını anlatan üreticiler, "Tarlada çürüyüp kalan oran çok büyük değil" ifadelerini kullanıyor.Antalya Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçen hafta poyraz nedeniyle hava sıcaklığının 42 dereceye kadar çıktığını, bu nedenle de karpuzda yanık oluştuğunu anlatarak, "Az yanıkları satıyoruz. Karpuz fiyatı tarlada 6-7 liraya düşmüştü. Şimdi 8-10 lira" dedi. TARSİM'in (Tarım Sigortaları) ürün yanığını poliçeye dahil etmediğini anlatan Metin, "Poliçe kapsamında don, kuraklık, sel var. Ancak ürün yanığı yok. İklim değişiyor. Ürün yanığının da poliçeye dahil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.Türkiye'de TARSİM poliçesinde narenciye ve üzüm bulunuyor. Ancak kavun, karpuz, domates, biber bu kapsamda değil. Bu ürünlerle ilgili inceleme başlattıklarını belirten TARSİM yetkilileri, "Adana'daki karpuzu tarlada inceledik. Ciddi bir kayıp yok. Ancak iklim değişiyor. Biz de bu tür ürünlerin de poliçeye dâhil edilmesi konusunda çalışma başlattık. Şu anda bu alanda uzman iki hocamız üzerinde çalışıyor. Onların raporlarına istinaden karpuz, kavun, domates gibi ürünlerin aşırı sıcaklardan kaynaklı yanması ve çürümesi halinde poliçe oluşturulabilir" ifadelerini kullandı.Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova Bölgesi'nde karpuz hasadının mayısta başladığını belirterek, "2 Haziran'a kadar hasatta bir sorun olmadı. Ancak 2-7 Haziran arası sıcaklık 45 dereceyi gördü. Burada karpuz yanığı oluştu. Böyle olunca yeşil karpuz 10-12 liraya çıktı. Az yanık olanlar da 6-7 liradan satıldı" dedi. Yanık nedeniyle tarlada çürüyen karpuz oranının düşük olduğunu anlatan Doğan, "Yeşil karpuz ihracata gidiyor. Tüccar yeşil karpuza talep gösterince onun fiyatı arttı" diye konuştu. Çukurova'da hasadın devam ettiğini, tüm mahsulün yanmadığını bazı bölgelerde karpuzun hâlâ olgunlaşmadığını anlatan Doğan, "Bunlarda bir sıkıntı yok. Yanan karpuz tarlada olgunlaşıp hasat edilmemiş olan. İnşallah hava normale döner bunlarda bir sıkıntı yaşanmaz" ifadelerini kullandı.ManisaSarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Burada bölge bölge değişiyor. Bazı bölgelerde karpuz yetişti. Yüzde 50'sinde güneş yanığı oluştu ancak çürümedi. Hasat edilebilir düzeyde. Şu anda tarlada 5-6 liradan satılıyor. Ancak 2-3 haftaya diğer bölgelerin de karpuzu piyasaya çıkar. Ayın 20'sinden sonra 2.5-3 liraya kadar düşer. Büyükşehirlerde de 10 liradan satılır" dedi.