Fiyat manipülasyonlarıyla mücadelede kapsam genişletilecek

"YETKİ BELGESİ OLMAYAN GALERİCİLER İLAN VEREMEYECEK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uygulamanın 1 Ocak'ta zorunlu olacağını hatırlatarak, sistemin bu tarihten itibaren yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alınacağını söyledi.

Bu süreçte elektronik ortamda yayımlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Yetki doğrulaması yapılmadan verilen ilanların yayımdan kaldırılmasını sağlayıp gerekmesi halinde her bir aykırılık için 228 bin 71 liraya kadar idari para cezası uygulayacağız. Yetki doğrulaması uygulamasının 1 Ocak 2025'te tamamen devreye alınması, bu tarih itibarıyla Bakanlığımızca yürütülecek inceleme ve denetim faaliyetleri sonrasında sahte ilanların, fiyat manipülasyonlarının en aza indirileceğine olan inancımız tamdır."

Bolat, söz konusu uygulamanın yeni yılda otomotiv sektörü için de devreye gireceğini, bu kapsamda sadece yetki belgeli işletmelerin yetkilendirilebilmesinin mümkün olacağını, yetki belgesiz galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacağını belirtti.