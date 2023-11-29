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Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:01 Son Güncelleme: 29.11.2023 14:02

Fiyatı 50 TL'ye inince vatandaşın ilgisi arttı!

Zonguldak'ta hamsinin kilosu ucuzladı. 50 TL'ye kadar gerileyen hamsi, vatandaşların ilgi odağı oldu.

İHA
Fiyatı 50 TL’ye inince vatandaşın ilgisi arttı!

Zonguldak'ta kilosu 50 TL'den satılan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta tezgahlarda hamsi 50 TL'den yerini aldı. Hamsinin fiyatının uygun olması hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti. Tezgahlarda hamsinin fiyatını gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Allah yardım ediyor. Balık bol olduğu zaman 50 TL'ye veriyoruz. Az olduğu zaman 70-90 TL veriyoruz. Biz balığı 80 TL taraftarı değiliz. Bol olsun ucuz olsun halkımız yesin. Bugünlerde balık bol geliyor 50 TL'ye yeniyor. Balık boş olduğu zaman uyguna veriyoruz. İnşallah daha da düşer bizde 50 TL'ye veririz. Havalar yeni yeni soğumaya başladı. Burada hava oluyor Sinop'ta olmuyor. Sinop'ta oluyor burada olmuyor. Halkımızla balığı buluşturuyoruz. Fiyatlar böyle" dedi.

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Fiyatı 50 TL'ye inince vatandaşın ilgisi arttı!
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