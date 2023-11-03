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Giriş Tarihi: 3.11.2023 16:01

Fiyatı düşüşe geçen balığa vatandaşın ilgisi arttı

Yerli hamsinin 50 TL satılmasının ardından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıkçıların umudu ise iki balık türünde...

İHA
Fiyatı düşüşe geçen balığa vatandaşın ilgisi arttı

Zonguldak'ta denizlerdeki hamsi bolluğu tezgahlara yansımaya devam ediyor. Yerli hamsinin bugün tezgahlarda kilosu 50 TL satıldı. Hamsinin fiyatının ucuz olması hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti.

Hamsi bolluğunun önümüzde ki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Balıkçı Oktay Ertürk, "Hamsi bolluğu var şuanda Zonguldak'ta. Dün akşam havalar biraz sertti. Yarın biraz saha boş olur. Fiyatlar uygun vatandaşın tam alım zamanı. Palamut bekledik palamutta olmadı. Balık bol olur ucuz olur balık az olur pahalı olur. Umudumuz bu sene hamsi ve çinakop" dedi.

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Fiyatı düşüşe geçen balığa vatandaşın ilgisi arttı
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