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Giriş Tarihi: 3.11.2023 10:43 Son Güncelleme: 3.11.2023 10:46

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

Tüketici fiyatları bazında ekimde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,4 ile "çocuk giyimi", fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 12,97 ile "hava yolu ile yolcu taşımacılığı" olarak hesaplandı.

AA
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. TÜİK verilerine göre, çocuk giyimindeki fiyat artışını, yüzde 17,73 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 16,84 ile kadın giyimi, yüzde 16,14 ile kadın ayakkabısı, yüzde 10,78 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,2 ile erkek giyimi, yüzde 9,47 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 9,15 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) , yüzde 8,83 ile kuzu eti, yüzde 8,57 ile kuru meyve ve sert kabuklu yemişler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,97 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında oldu. Bu ürünü yüzde 5,69 ile taze meyveler, yüzde 4,57 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 3,1 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri takip etti.

Fiyatı düşüş gösteren diğer ürünler yüzde 2,15 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 0,89 ile paket turlar, yüzde 0,67 ile benzinli otomobil, 0,29 ile peynir, yüzde 0,28 ile bira, yüzde 0,13 ile mutfak mobilyaları oldu.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle (Yüzde):

Çocuk giyimi 22,4
Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 17,73
Kadın giyimi 16,84
Kadın ayakkabısı 16,14
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler 10,78
Erkek giyimi 10,2
Şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri 9,47
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 9,15
Kuzu eti 8,83
Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 8,57

Geçen ay fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları da şöyle (Yüzde):

Mutfak mobilyaları

 -0,13
Bira -0,28
Peynir -0,29
Otomobil (Benzinli) -0,67
Paket turlar -0,89
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları -2,15
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri -3,1
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -4,57
Taze meyveler -5,69
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -12,97

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Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
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