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Giriş Tarihi: 24.3.2023 13:21 Son Güncelleme: 24.3.2023 13:36

Fiyatlar sabitlendi! Ramazan boyunca sürecek: 900 üründe uygulanacak

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, ramazanda vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünleri fiyatları sabitlendi.

AA
Fiyatlar sabitlendi! Ramazan boyunca sürecek: 900 üründe uygulanacak

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.

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Fiyatlar sabitlendi! Ramazan boyunca sürecek: 900 üründe uygulanacak
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