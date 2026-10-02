Fon krizi kredi notunu etkileyecek mi? S&P’den Türkiye için açılama geldi

S&P: FON SÜRECİ FİNANSAL SİSTEME YAYILMADI

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Vartapetov, fon soruşturması kapsamında yetkililerin ortaya koyduğu düzenlemeleri ve politika tepkisini "hızlı ve ikna edici" olarak nitelendirdi.

Vartapetov, "Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadı." dedi.

Sürecin Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algıyı olumsuz etkilediğini gösteren çok fazla kanıt bulunmadığını belirten Vartapetov, makroekonomik etkiler bakımından şu ana kadar sınırlı gelişme görüldüğünü ifade etti.

Döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektörünün likiditesi gibi takip ettikleri alanlarda belirgin bir tepki olmadığını kaydeden Vartapetov, yönetişim kalitesi, hukukun üstünlüğü ve politika yapımının etkinliği konusunda soru işaretleri oluşabileceğini dile getirdi.

Vartapetov, "Dolayısıyla fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kredi notunun komite kararıyla belirlendiğini hatırlatan Vartapetov, fonlarla ilgili gelişmelerin değerlendirme toplantısında mutlaka ele alınacağını söyledi. Sürecin bir risk olarak vurgulanabileceğini belirten Vartapetov, henüz önemli makroekonomik etkiler ortaya çıkacağına ilişkin belirgin bir kanıt görmediklerini kaydetti.

Fon sürecinin dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması halinde yatırımcı duyarlılığı açısından "oyun değiştirici" bir etki yaratmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Vartapetov, Türkiye ekonomisinin büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre S&P, Türkiye'de bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesini, ekonomik büyümenin ise yüzde 3'e yakın olmasını bekliyor.

Uluslararası rezervlerin kredi notu açısından en önemli parametrelerden biri olduğunu vurgulayan Vartapetov, Türkiye'nin yıla rekor seviyedeki rezervlerle başladığını belirtti.

Merkez Bankasının enerji fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerini kontrol altına almak amacıyla rezervlerinin bir kısmını kullandığını, daha sonra ise bunun bir bölümünü yerine koyduğunu aktaran Vartapetov, brüt rezervlerin ocak-şubat seviyelerinin biraz altında kaldığını ifade etti.

Vartapetov, "Dolayısıyla rezervler brüt seviye açısından ocak-şubat seviyelerinin biraz altında ancak rezervlerdeki toparlanma kredi notunu destekleyici nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Net rezervlerin de toparlandığını belirten Vartapetov, hane halklarının liraya ve lira cinsinden varlıklara yönelik tutumunun kredi notu açısından yakından izlenen konulardan biri olduğunu söyledi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere, yüksek enerji fiyatlarına ve fonlarla ilgili sürece rağmen hane halklarının liraya yönelik tutumunun güçlü kaldığını kaydeden Vartapetov, dolarizasyonun yeniden yükseldiğine veya finansal sistemde dolarizasyonun arttığına ilişkin belirgin bir işaret görmediklerini ifade etti.