Fon Koordinasyon Kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi! İşte alınan kararlar

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurulun önceki toplantı kararlarının uygulanmasını sağlamak, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvence altına alınması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi'nin 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulduğu bildirildi. Teklifin, 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, böylelikle üç portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olacağı vurgulandı.

Diğer taraftan, TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör