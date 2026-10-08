Fon ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan son gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgi verdi ve 17 fonda ödemelerin bugün başlayacağı söyledi. Yılmaz, ödemelerde Hazine kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizerken, "Ekonomimizin temelleri sağlam, sistemik risk söz konusu değil" mesajını da verdi. Yılmaz'ın dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada öne çıkan mesajları şöyle:

- 455 BİN 758 KİŞİ: Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı yer almaktadır.

- OLAĞAN TASFİYEDEKİ 17 FON ÖDEMESİ BUGÜN: Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin (A1 Capital, Bulls ve Pardus) 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcısına perşembe günü (bugün) ödeme yapılacaktır. Bu şirketlerin kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişi bulunmakta olup bu kişilerin sorunlarının kendi kapsamlarında çözülmesi planlanmaktadır.

- ATLAS ŞİRKETİ: Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56 bin 614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır.

- OLAĞANÜSTÜ TASFİYE SÜRECİ 5-6 AY: Olağanüstü tasfiyenin özünü, 1 milyon liraya kadar olan ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır.

Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek ve nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacaktır. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde sonlanacaktır.

- ÖNCELİK KÜÇÜK YATIRIMCIDA: Yatırımcılara payları oranında dağıtım yapılması genel ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar olan ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılarda ve para piyasası fonlarında olacaktır.

- ÖDEMELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BU AY: (AK Parti'nin sunacağı yasa teklifi için) Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren yasa teklifinin yasalaşması halinde, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Bu konuda gerekli kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar yapılmıştır.

- HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK: Süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülecek. Ödemelerde Hazine kaynağı kullanılmayacak.

Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların halihazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca, fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklardan yararlanılacaktır.

- EK YÜK GETİRMEYECEK: Ele alınan tüm teklif ve düzenlemeler, vatandaşlarımıza ve milletimize herhangi bir ek yük getirmeyecektir.

- HESAP VERECEKLER: Vatandaşlarımızın hakkı korunacak. Gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hesap verecek. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun sonuçlarına katlanacak.

- EKONOMİNİN TEMELLERİ SAĞLAM: Ekonomimizin temelleri sağlam, makroekonomik görünüme ilişkin bir sorun yok. Bankacılık sistemimiz, yüksek sermaye yeterlilik oranları ile son derece güvenli bir yapıda.

- SORUNLU FONLAR GENELİ TEMSİL ETMİYOR: Sorunlu fonlar, sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmiyor. Finans piyasalarında sistemik bir risk söz konusu değildir.

- SINIRLI BİR ALANDA YAŞANDI: Tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2.4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4.6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7.7'sini oluşturmaktadır.

- DAHA DA GÜÇLENECEK: Potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

ADLİ SÜREÇ

Süreçte 220 kişi hakkında işlem yapıldı; bunlardan 85'i tutuklu, 23 kişi hakkında ise yakalama kararı var. 81 kişi hakkında yur tdışına çıkış yasağı uygulandı. 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kiş ive şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına; 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör