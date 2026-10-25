Fon soruşturmasında 15 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında aralarında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, Türkiye Sigorta
ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak
, Pardus Portföy yöneticisi Rüstem Karakaya, Akbank portföy yöneticisi Burak Poyraz, Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz'ın bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan son gelişmeye göre ise hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.