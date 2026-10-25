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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Fon soruşturmasında 15 tutuklama

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fon soruşturmasında 15 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında aralarında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak, Pardus Portföy yöneticisi Rüstem Karakaya, Akbank portföy yöneticisi Burak Poyraz, Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz'ın bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan son gelişmeye göre ise hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.
#TAHA ÇAKMAK #TÜRKİYE SİGORTA
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Fon soruşturmasında 15 tutuklama
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