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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı

Fon soruşturmasında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Altınbaş ailesi üyeleri ile A1, Pardus ve Tera Portföy yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişi yakalandı. Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon iddiaları üzerine operasyon düzenledi. SPK raporları doğrultusunda IEYHO, VSNMD, ODINE ve TRHOL paylarındaki şüpheli işlemler incelenerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MAL VARLIĞI DONDURULDU
Operasyon kapsamında, İnan Altınbaş başta olmak üzere A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Tera Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Altınbaş ailesinin tüm mal varlıkları donduruldu. Nusret Altınbaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

16 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ ÇIKIŞ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün yurt dışına çıkarılan kaynakların iadesi için sürecin ve müzakerelerin devam ettiğini bildirmişti. Atlas Portföy'ün fon krizinin çıktığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar liralık fon çıkışı yaptığı tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı
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