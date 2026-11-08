Fon soruşturmasında 4 tutuklama kararı

SERMAYE piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı'nın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Hakimlik, Usca, Urkan ve Taş'ın rüşvet suçundan, Sincanlı'nın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör